Toro in nazionale: Maripan blinda la difesa e gioca 90’ da leader con il Cile

Il difensore granata ha difeso per novanta minuti la porta dei suoi, senza concedere alcun gol

Tra le gare delle nazionali di questo pomeriggio, anche Maripan è sceso in campo, in occasione di Russia - Cile. Il giocatore è partito dal 1' minuto, analizziamo nel dettaglio la prova del difensore granata.

Maripan, Russia - Cile

Vittoria per il Cile del Toqui Maripan nell’amichevole internazionale contro la Russia. Il difensore granata ha difeso per novanta minuti la porta dei suoi, senza concedere alcun gol, con il risultato finale che conta un 2-0. Un dato curioso può essere quello che ci fornisce sofascore, ovvero che Maripan, dopo Suazo autore di un assist, ha ottenuto la migliore valutazione dei suoi. La solidità del classe ‘94 si conferma dunque anche in nazionale, dove da difensore centrale nel terzetto cileno ha offerto una prova di pura solidità.