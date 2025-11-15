Toro in nazionale: sconfitta per Adams, che parte dal 1′ e crea occasioni

Tra le gare delle nazionali di questa sera, dopo Maripan anche Adams è sceso in campo, in occasione di Grecia - Scozia . Il giocatore è partito dal 1' minuto, analizziamo nel dettaglio la prova dell'attaccante granata.

Adams, Grecia - Scozia

Finisce 3-2 la sfida tra Grecia e Scozia, con gli ellenici che ottengono i tre punti. I padroni di casa vanno avanti con Tasos Bakasetas al 7'. Il raddoppio arriva con Konstantinos Karetsas al 57', a cui segue Christos Tzoli. Gli scozzesi rientrano in gara Doak e Christie, ma non basta. Per l'attaccante del Torino Adams 82 minuti in campo, prima di essere sostituito da Shankland. Prestazione comunque significativa per l'attaccante granata. Molto presente in avanti, con 4 tiri totali in porta. Uno di questi era indirizzato verso i pali, 2 quelli respinti. Tuttavia il dato sulle grandi occasioni mancate è uno. Sicuramente c'è la consapevolezza di ritrovare un attaccante carico in vista del ritorno del campionato