Toro in nazionale: Vlasic si prende la scena con un gol, panchina per Masina

Masina, Marocco - Mozambico

Dopo la vittoria di misura di questo pomeriggio della Guinea Equatoriale di Saul Coco, riesce ad ottenere lo stesso risultato anche il Marocco di Adam Masina. Alla prima amichevole di questa sosta Nazionali di novembre, la formazione di Walid Regragui ha ospitato il Mozambico in quel di Tangeri. La squadra di casa è riuscita ad imporsi sulla formazione avversaria con il risultato di 1-0: a decidere la sfida la rete al 7' del centrocampista del Girona Azzedine Ounahi. Non una gara rivoluzionaria, invece, per il numero 5 granata: Adam Masina ha avuto modo di osservare la vittoria della propria Nazionale soltanto dalla panchina. Il Marocco sta affrontando queste amichevoli con la massima serietà per preparare la Coppa d'Africa che avrà luogo tra dicembre e gennaio. Il difensore granata potrà magari trovare spazio nella prossima amichevole, in programma per le 18:00 di martedì 18 novembre, contro l'Uganda.