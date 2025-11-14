Toro News
Toro in nazionale: Vlasic si prende la scena con un gol, panchina per Masina

Analizziamo le prestazioni dei granata impegnati questa sera con le nazionali
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Tra le gare delle nazionali di questa sera, altri due granata sono stati protagonisti: Nikola Vlasic impegnato con la Croazia contro le Isole Far Oer, mentre Adam Masina convocato per Marocco-Mozambico. Tra chi ha avuto spazio e chi è rimasto a osservare dalla panchina, analizziamo nel dettaglio le loro prove.

Vlasic, Croazia - Far Oer

Nikola Vlašić ha sfornato una grandissima prestazione. Entrato al 62’ al posto di Modrić con la Croazia già avanti dopo aver rimontato l’iniziale 0-1 firmato da Turi, il giocatore del Torino ha messo la firma alla serata. Al 70’ Perišić gli pennella un cross preciso, lui attacca l’area con decisione, si coordina e scarica un destro secco dall’area piccola che si infila sotto la traversa. Un gol sicuro e deciso, che chiude definitivamente la partita nel 3-1 finale contro le Far Oer. Prestazione di personalità, fatta di qualità e presenza, in un momento in cui serviva proprio qualcuno in grado di alzare il livello e chiudere i conti.

Masina, Marocco - Mozambico

Dopo la vittoria di misura di questo pomeriggio della Guinea Equatoriale di Saul Coco, riesce ad ottenere lo stesso risultato anche il Marocco di Adam Masina. Alla prima amichevole di questa sosta Nazionali di novembre, la formazione di Walid Regragui ha ospitato il Mozambico in quel di Tangeri. La squadra di casa è riuscita ad imporsi sulla formazione avversaria con il risultato di 1-0: a decidere la sfida la rete al 7' del centrocampista del Girona Azzedine Ounahi. Non una gara rivoluzionaria, invece, per il numero 5 granata: Adam Masina ha avuto modo di osservare la vittoria della propria Nazionale soltanto dalla panchina. Il Marocco sta affrontando queste amichevoli con la massima serietà per preparare la Coppa d'Africa che avrà luogo tra dicembre e gennaio. Il difensore granata potrà magari trovare spazio nella prossima amichevole, in programma per le 18:00 di martedì 18 novembre, contro l'Uganda.

