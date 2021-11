Toro in numeri: da titolare a gregario, il nuovo ruolo di Rincon

Rincon è un giocatore d'esperienza e tra tutti quelli messi in panchina da Juric è quello che sta trovando il minutaggio più alto: ora però è un gregario

GREGARIO - Il nuovo ruolo di Rincon è quello del gregario. Sta a lui dover far rifiatare i compagni di squadra o sapersi far trovare pronto quando c'è bisogno. Si è vista in campo la differenza tra lui e i compagni, così come si è capito il perché dell'accantonamento di Juric. Spesso gioca in orizzontale o all'indietro, a differenza di Lukic, Mandragora e Pobega che vanno più sul verticale e hanno doti offensive più spiccate. El General però rimane un giocatore importante per il Torino.

PROFESSIONISTA - Pur giocando poco, Tomas si sta allenando con serietà e professionalità, motivo per cui Juric comunque lo tiene in considerazione. Rincon non ha mai fatto mancare niente al Torino nel suo periodo in granata e nemmeno ora da comprimario. Questo suo modo di essere è la sua carta migliore per provare a guadagnarsi i suoi spazi. Inoltre ha un'esperienza pluriennale molto importante. Rincon è infatti uno dei pochi giocatori del Torino ad aver giocato un buon numero di presenze in competizioni internazionali, dalla Champions League all'Europa League. Per questo motivo è una figura importante nello spogliatoio e - al netto delle sue caratteristiche - un giocatore importante anche in campo.