Toro in numeri, Radonjic: precisione e profondità, ma il cambio modulo lo sfavorisce

Il passaggio al 3-5-2 ha svantaggiato alcuni giocatori della rosa granata, soprattutto i trequartisti. Tra questi Nemanja Radonjic. Nelle partite con il nuovo modulo il serbo ha infatti totalizzato solo 13 minuti, contro i 409' disputati nelle precedenti gare, tra Serie A e le due partite di Coppa Italia. Radonjic finora è andato incontro a diverse esclusioni per scelta tecnica, ma il cambio modulo adottato da Ivan Juric, inoltre, non favorisce per niente un esterno offensivo come il serbo, che difficilmente può essere adattato.

Radonjic, tra i migliori della rosa granata per dribbling riusciti — Prima di assistere al cambio modulo, il compito principale di Nemanja Radonjic era quello di cercare la profondità provando a saltare l'uomo per creare superiorità numerica. Questo la maggior parte delle volte è quasi sempre riuscito al trequartista serbo. Come riporta kickest.it, infatti, il giocatore granata è tra i migliori della rosa per numero di dribbling riusciti: 8, come Valentino Lazaro e Raoul Bellanova. Meglio solo Duvan Zapata (9).

Radonjic, minutaggio in calo: il cambio modulo lo sfavorisce — I trequartisti puri sono stati svantaggiati dal cambiamento di modulo. Tra questi rientra Nemanja Radonjic, difficilmente adattabile al ruolo di seconda punta o esterno di un centrocampo a cinque. I numeri che segnano questo passaggio parlano chiaro, soprattutto in termini di minutaggio. Sono infatti 409 i minuti giocati dal serbo tra campionato e Coppa Italia prima del cambio di modulo, contro i soli 13' collezionati nelle ultime partite: 8' contro il Sassuolo e 5' contro il Monza. Proprio in queste ultime uscite di Serie A Radonjic è tornato a mettere piede sul terreno da gioco dopo una mancata convocazione per scelta tecnica, contro la Juventus, e 3 panchine consecutive, contro Inter, Lecce e Frosinone (quest'ultima in Coppa Italia).

