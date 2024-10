Toro in vendita alla Red Bull? Cairo smentisce: “Totale falsità”

Secondo indiscrezioni pubblicate in mattinata da La Stampa, il Presidente del Torino Urbano Cairo avrebbe incontrato più di una volta nell'ultimo periodo alti emissari della RedBull per discutere anche di una possibile cessione della proprietà del club. "Quando il colosso austriaco comincia a stipulare accordi con le società non è mai un caso", afferma il giornale torinese, e proprio quest'anno l'azienda di bibite energetiche è diventata Official Energy Drink Partner dei granata. Si tratta del primo impegno in assoluto in Serie A per il CEO Mark Mateschitz. Non è tardata ad arrivare la smentita di Urbano Cairo, che ha subito dichiarato infondate queste notizie.