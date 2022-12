Toro, Juric valuta anche i più giovani: con l’Almeria provato Gineitis dal 1′

Nella formazione scelta da Ivan Juric per affrontare l'Almeria in amichevole spiccava la presenza dal primo minuto di Gvidas Gineitis . Il lituano, centrocampista classe 2004, è stato scelto dal tecnico per andare a comporre la coppia in mediana con Michel Adopo. Una scelta che da un lato evidenzia in modo ancor più chiaro la necessità di rinforzare anche da un punto di vista numerico il centrocampo: non è un mistero che Juric si aspetti un elemento di sostanza, come il tecnico ha avuto modo di sottolineare in più di un'occasione. Ma l'impiego di Gineitis è anche un importante attestato di stima nei confronti del giovane.

La fiducia di Juric: l'amichevole come test

Se Juric ha gettato nella mischia il giovanissimo lituano, uno degli elementi più importanti della Primavera di Scurto, è anche perché voleva osservarlo da vicino e metterlo alla prova. A giocare in favore di Gineitis c'è anche il fatto che si tratti di un centrocampista di piede mancino, profilo che in questa stagione manca nella rosa granata. Chiaramente non si può valutare un ragazzo di diciotto anni per un'ora di gioco in amichevole ed il fatto che sia stato impiegato non significa che d'ora in avanti verrà aggregato in pianta stabile alla prima squadra. Ma la maglia da titolare contro l'Almeria può rappresentare un'importante iniezione di fiducia: Gineitis è uno di quei giocatori che andranno tenuti in grande considerazione per il futuro.