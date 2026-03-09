Toro, la contestazione a Cairo non si ferma: scritte offensive a Masio

Comparse scritte e insulti nel paese dei genitori del presidente granata, nell’Alessandrino. Il sindaco annuncia una denuncia ai carabinieri

Matteo Curreri Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 16:10)

La contestazione verso il presidente del Torino Urbano Cairo non si placa e assume anche nuove fenomenologie. In queste ultime settimane, il malcontento nei confronti della proprietà granata è stato espresso con diverse modalità: dai già visti striscioni a tappezzare le strade del capoluogo piemontese, al ben più assordante silenzio dello stadio Olimpico Grande Torino, con la Maratona e i gruppi organizzati che, in vista della sfida con il Parma, si apprestano a non offrire il sostegno alla squadra nelle gare casalinghe per la quarta volta consecutiva.

Oggi emerge invece un nuovo episodio, questa volta direttamente nel luogo da cui proviene la sua famiglia. A Masio, nell’Alessandrino, e nel comune limitrofo di Quattordio, sono comparse nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo scritte offensive, con minacce e insulti, nei suoi confronti. Inoltre è stato anche appiccicato un adesivo su uno dei cartelli che segnano l’ingresso nel comune di Quattordio.

Il sindaco di Masio: "Cairo dispiaciuto per l'accaduto" — “È la terza volta che accade, l’ultima solo pochi mesi fa”, ha affermato il sindaco di Masio, Giovanni Airaudo, il quale formalizzerà una denuncia all’Arma dei carabinieri. “Ho già sentito il presidente Cairo, che si è detto dispiaciuto per quanto accaduto e disponibile a rimborsare le spese per la pulizia delle scritte”. L’incrinatura dei rapporti tra la società granata e il tifo si estende dunque non solo all’interno dei confini torinesi e negli stadi italiani — come dimostra la vicinanza mostrata dai tifosi del Genoa nella gara del Ferraris contro i granata — ma si sviluppa anche attraverso queste manifestazioni.