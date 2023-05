Toro, la corsa all’ottavo posto è apertissima: i calendari a confronto

Nel prossimo turno il Monza ospite del Sassuolo, spicca lo scontro tra Torino e Fiorentina

A tre giornate dalla fine del campionato continua ad essere apertissima la corsa all'ottavo posto, piazzamento che permetterà di evitare i primi turni di Coppa Italia e che potrebbe anche garantire un piazzamento europeo. Da segnalare un passo indietro del Sassuolo, che ormai è distante cinque lunghezze e si giocherà le ultimissime possibilità nel prossimo turno. Per il resto, al momento il Toro è a quota 49 insieme a Monza e Fiorentina: due punti in più del Bologna, tre in più dell'Udinese. Quello in arrivo sarà un turno fondamentale: il Sassuolo si gioca l'ultimissimo jolly contro il Monza, mentre lo scontro diretto più importane sarà quello tra Torino e Fiorentina.

Torino: Fiorentina, Spezia e Inter — Il Toro da qui alla fine avrà un calendario di media difficoltà. Insidiosa la trasferta contro uno Spezia in piena lotta per non retrocedere. Gli altri incontri casalinghi saranno contro Fiorentina ed Inter. Quanto alla partita con la Viola, capita in un momento ottimale per il Toro: la squadra di Italiano giocherà la semifinale di Conference tre giorni prima di arrivare a Torino, mercoledì prossimo andrà invece a Roma per la finale di Coppa Italia. Da valutare se l'Inter avrà ancora obiettivi l'ultima giornata di campionato: i nerazzurri potrebbero essere già matematicamente tra le prime quattro. Inoltre, una settimana più tardi gli uomini di Inzaghi si giocheranno la finale di Champions League contro il Manchester City.

Fiorentina: calendario più difficile, pista Europa con le coppe — Decisamente fitto il calendario della Fiorentina, impegnata su tre fronti. I viola faranno subito visita al Toro dopo la Conference, tre giorni dopo affronteranno l'Inter in finale di Coppa Italia e chiuderanno il campionato contro Roma (casa) e Sassuolo (trasferta). Il calendario della Fiorentina è dunque il più tosto tra le squadre in corsa per l'ottavo posto, ma gli uomini di Italiano possono assicurarsi la qualificazione in Europa League anche vincendo una delle due coppe in cui sono ancora impegnati.

Monza: chiusura con l'Atalanta — Il Monza parte subito con la trasferta sul campo del Sassuolo, ancora scontro diretto nella corsa all'ottava posizione anche se i neroverdi sono ormai distanti cinque punti. Alla penultima i brianzoli ospiteranno il Lecce (da vedere se già salvo o meno), quindi chiusura di campionato in casa di un'Atalanta che potrebbe ancora essere in piena corsa per un posto in Champions League.

Bologna: calendario più agevole? — Il calendario più agevole è probabilmente quello del Bologna. Si parte dalla sfida in casa della Cremonese: i grigiorossi proveranno ancora a giocarsi le ultimissime possibilità di centrare una salvezza decisamente complicata. Gli ultimi due turni saranno invece in casa contro il Napoli e sul campo del Lecce. I partenopei non avranno più niente da chiedere al campionato, da valutare se i salentini arriveranno già salvi all'ultimo turno.

Udinese: Lazio e Juve — Quanto all'Udinese, c'è subito la gara casalinga contro una Lazio in piena corsa per la Champions League e senza più margini di errire. Alla penultima i bianconeri faranno visita ad una Salernitana che non avrà più nulla da chiedere al campionato, quindi chiuderanno ospitando la Juventus, che potrebbe essere in corsa per qualche coppa europea, pur con la grossa incognita della giustizia sportiva.

Sassuolo: due scontri diretti — Ricco di insidie anche il calendario del Sassuolo, atteso da diversi scontri diretti e gare contro squadre che hanno ancora molto da chiedere al campionato. Alla penultima la gara contro la Sampdoria, già retrocessa, farà da intermezzo tra i due scontri diretti casalinghi contro Monza e Fiorentina.