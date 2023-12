Toro, la crescita di Bellanova: contro l’Empoli una spina nel fianco

L'esterno del Toro arrivato in estate si sta rendendo protagonista di un buon percorso evolutivo. Dopo un avvio di stagione incerto ha migliorato le proprie prestazioni e contro l'Empoli ha servito l'assist della vittoria

Enrico Penzo

Il percorso compiuto da Raoul Bellanova, dal suo arrivo al Torino è particolarmente interessante. Arrivato per sostituire Singo, il giocatore è stato incaricato di grosse responsabilità sin dall'inizio. La cifra investita dalla società per prelevarlo dal Cagliari è stata di 7 milioni, una spesa importante per un ventitreenne che deve ancora dimostrare a pieno il proprio valore.

L'evoluzione di Bellanova in campionato — L'inizio di campionato non è dei migliori ed il giocatore non soddisfa pienamente le aspettative. Diverse imprecisioni sia in fase difensiva, che nei cross, penalizzano le prestazioni di Bellanova, che non sembra garantire solidità alla corsia destra granata. Eppure partita dopo partita si scorge una costante tenacia e voglia di migliorare, caratteristiche che portano l'esterno a perfezionare fondamentali e dettagli. Osservando il percorso compiuto dall'esordio con la maglia granata fino ad oggi è possibile scorgere un grandissimo percorso evolutivo del giocatore. Soprattutto nell'ultima partita, contro l'Empoli, l'ex-Inter si è rivelato fondamentale servendo l'assist per il gol decisivo di Zapata e generando costantemente insidie nella difesa avversaria. Gli aspetti da perfezionare sono ancora molti, in particolare troppo spesso il giocatore pecca di imprecisione. Nonostante ciò, il ragazzo possiede caratteristiche notevoli come la resistenza e l'accelerazione. Bellanova nel corso del match è instancabile: corre e si lancia su ogni pallone.

I numeri di Bellanova al Torino — Raoul Bellanova questa stagione sta ricevendo molto spazio. Su 16 partite disputate il giocatore è stato schierato titolare ben 15 volte, giocando in totale ben 1269 minuti. L'esterno in totale ha realizzato due assist ma anche zero gol. Da migliorare la statistica sui cross: su 68 passaggi in area tentati, ne sono riusciti solamente 13. Riguardo le progressioni palla al piede Bellanova ha tentato 27 dribbling, portandone a termine 13. Durante queste 16 partite il giocatore ha vinto complessivamente 64 duelli e persi 57. Infine ha ricevuto 5 ammonizioni e realizzato 13 tackle.

