Toro, la difesa è davvero a posto? Ecco perché le parole di Cairo destano dubbi

Cairo ha dichiarato che la difesa è sistemata: forse numericamente, però ci sono troppe incognite sui singoli

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 06:32)

"Oggi siamo a posto in difesa" ha dichiarato nelle scorse ore il presidente Urbano Cairo. Ma è proprio così? Proviamo ad analizzare nel dettaglio la situazione difensiva granata, quanto meno per la zona centrale del reparto. Numericamente si potrebbe anche dare ragione al numero uno granata, ma le incognite sono innumerevoli su diversi profili attualmente in rosa. Ismajli è l'ultimo arrivato in ordine di tempo nella retroguardia granata. Svincolatosi dall'Empoli il 30 giugno scorso, sopraggiunge a Torino per dare il suo contributo, anche in termini di esperienza (117 partite in Serie A, frequenta il calcio italiano dal 2020 tra Spezia e appunto Empoli). L'altra certezza è Maripan, autore di un girone di ritorno importante nella stagione 2024/2025 con Vanoli in panchina. Tolte le due certezze, ecco i punti interrogativi, ognuno dei quali per ragioni differenti.

Le incognite legate a Coco e Walukiewicz — Il primo della lista è Coco. Resta infatti ancora da capire la sua situazione: andrà in Qatar oppure no? L'offerta arrivata a Torino appare importante, l'accordo tra il giocatore e il nuovo club non è però ancora stato trovato. Il secondo della lista è Walukiewicz. In questo caso l'incognita è di natura prettamente tecnica: può fare il centrale difensivo di una retroguardia a quattro? La domanda può sorgere spontanea visto e considerato che nell'ultimo campionato l'ex Empoli è quasi sempre stato impiegato come laterale difensivo destro dopo il passaggio a quattro da parte di Vanoli. Non bisogna comunque dimenticare che per Walukiewicz il Torino ha compiuto un investimento non indifferente non più tardi di un anno fa (oltre 4,5 milioni versati dal club granata nelle casse dell'Empoli).

Alla difesa del Torino sembra mancare un mancino — Proseguendo la lista troviamo Schuurs. Normale avere delle perlessità sull'olandese dopo un infortunio lungo, il cui percorso di recupero è stato tutt'altro che lineare. Schuurs manca dal campo da oltre 18 mesi e la sua tenuta fisica sarà tutta da testare. Altri punti interrogativi arrivano da Sazonov. Anche lui ritorna in granata dopo un infortunio piuttosto significativo che gli ha rovinato il prestito all'Empoli. Inoltre, bisogna aggiungere che Sazonov desta più perlessità dal punto di vista tecnico e tattico. Tradotto: non si è ancora capito se può starci nel contesto della Serie A, al momento si può propendere più per una risposta negativa. In altre parole l'affermazione di Cairo "oggi siamo a posto in difesa" può funzionare numericamente, dal punto di vista tecnico vacilla e non poco. Indipendentemente dalla vicenda Coco, alla difesa del Torino sembra mancare quanto meno un giocatore che ha come piede forte il mancino. Che difficilmente potrà essere Masina.