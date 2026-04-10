Manca poco a Torino-Verona, match che può dare serenità a una stagione che ne ha grande bisogno, perché significherebbe fare un passo importantissimo verso la salvezza. La sfida è in programma sabato 11 aprile alle ore 15 e l’attenzione oggi è sulla conferenza stampa: alle 14:30 parla Roberto D'Aversa, chiamato a presentare la gara e a fare il punto sul momento dei granata. La sua mano sulla squadra si è vista fin da subito, così come quella di Gianluca Petrachi, tornato in granata a dicembre. Prima però serve chiudere il discorso salvezza, solo dopo si potrà iniziare a pensare con lucidità al progetto futuro del Torino.