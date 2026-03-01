Toro, la giornata: alle 18 l’esordio di D’Aversa contro la Lazio

Una partita chiave per il Torino quella di questa sera alle 18 contro la Lazio. In uno Stadio Olimpico Grande-Torino che si annuncia ancora semi-deserto, nel prosieguo della contestazione contro la presidenza Cairo, va in scena il debutto del Toro di Roberto D'Aversa. Il tecnico abruzzese, subentrato in settimana a Marco Baroni, è chiamato subito a dare una scossa. I granata si trovano pericolosamente vicini alla zona retrocessione e per questo servirà fin da subito fare risultato. Di fronte ai granata una Lazio che non vince in campionato da tre gare consecutive e conta diverse assenze. In una posizione di classifica di limbo, l'attenzione per la squadra di Sarri è rivolta anche all'appuntamento con la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Più motivazioni per i granata, chiamati a compattarsi per uscire da una situazione complicata e scongiurare il pericolo Serie B.