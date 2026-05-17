Il derby non deve essere una distrazione. La filosofia espressa da Roberto D'Aversa nella conferenza stampa della vigilia della partita con il Cagliari è quella di pensare un passo alla volta. Prima, appunto, la trasferta in Sardegna, dove i granata cercheranno di riscattare alcune prestazioni lontano dall'Olimpico-Grande Torino, tutt'altro che convincenti. L'ultima a Udine, seguita poi dalla vittoria in rimonta contro il Sassuolo. Sarà una partita speciale per Giovanni Simeone, che tornerà a Cagliari, dove ha giocato ed esultato in 18 occasioni. Vedremo con chi farà coppia, con Zapata che scalpita. A proposito di attaccanti, dall'altra parte della barricata ci sarà l'ex mai dimenticato Andrea Belotti. Questi e altri temi in vista della gara di oggi alle 20.45.