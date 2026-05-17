Per i granata l'appuntamento dell'Unipol Domus, l'ultimo prima del derby
Il derby non deve essere una distrazione. La filosofia espressa da Roberto D'Aversa nella conferenza stampa della vigilia della partita con il Cagliari è quella di pensare un passo alla volta. Prima, appunto, la trasferta in Sardegna, dove i granata cercheranno di riscattare alcune prestazioni lontano dall'Olimpico-Grande Torino, tutt'altro che convincenti. L'ultima a Udine, seguita poi dalla vittoria in rimonta contro il Sassuolo. Sarà una partita speciale per Giovanni Simeone, che tornerà a Cagliari, dove ha giocato ed esultato in 18 occasioni. Vedremo con chi farà coppia, con Zapata che scalpita. A proposito di attaccanti, dall'altra parte della barricata ci sarà l'ex mai dimenticato Andrea Belotti. Questi e altri temi in vista della gara di oggi alle 20.45.
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