Toro, le ultime dall’infermeria: ancora in dubbio Ismajli, Zapata sempre meglio

La nota positiva

A portare fiducia in casa granata è però il rientro progressivo di Duván Zapata. Il colombiano, reduce da una buona preparazione estiva, ha trovato minuti anche nel finale della sfida di Coppa Italia contro il Modena, segnale che la condizione sta crescendo. La sua presenza a Milano, quantomeno a gara in corso, è quindi un’ipotesi concreta. Il Torino si presenterà dunque a San Siro con diverse assenze e difficoltà soprattutto nel settore arretrato, ma anche con la speranza di poter contare, almeno in parte, sul peso offensivo di Zapata e sull’entusiasmo della prima ufficiale in campionato sotto la guida di Baroni.