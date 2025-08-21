tor toro Toro, le ultime dall’infermeria: ancora in dubbio Ismajli, Zapata sempre meglio

Toro, le ultime dall’infermeria: ancora in dubbio Ismajli, Zapata sempre meglio

Le ultime novità sull'infermeria granata
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Lunedì 25 agosto, alle ore 20:45, il Torino di Marco Baroni farà il suo debutto in campionato a San Siro contro l’Inter. Dopo il successo in Coppa Italia contro il Modena, i granata si preparano a una trasferta complicata, ma con qualche novità importante dall’infermeria.

Torino, il punto sugli infortunati

Restano ai box i lungodegenti Perr Schuurs, i cui tempi di recupero non sono ancora noti e il giovane Zanos Savva, fermato da una lesione parziale del tendine rotuleo. Tempi di rientro ancora lunghi per entrambi.

Più vicini al recupero invece Alieu Njie, atteso in gruppo entro fine agosto dopo i problemi lombari e Ardian Ismajli, alle prese con un infortunio muscolare alla coscia. Da valutare anche le condizioni di Aaron Ciammaglichella, fermato da una contusione al ginocchio.

La nota positiva

A portare fiducia in casa granata è però il rientro progressivo di Duván Zapata. Il colombiano, reduce da una buona preparazione estiva, ha trovato minuti anche nel finale della sfida di Coppa Italia contro il Modena, segnale che la condizione sta crescendo. La sua presenza a Milano, quantomeno a gara in corso, è quindi un’ipotesi concreta. Il Torino si presenterà dunque a San Siro con diverse assenze e difficoltà soprattutto nel settore arretrato, ma anche con la speranza di poter contare, almeno in parte, sul peso offensivo di Zapata e sull’entusiasmo della prima ufficiale in campionato sotto la guida di Baroni.

