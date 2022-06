Toro, le vacanze dei calciatori: Sanabria a Dubai, Vojvoda in Italia e non solo

L'estate in arrivo sta regalando delle belle giornate di sole ai calciatori granata che sono in vacanza con le famiglie (tanti altri, come noto, sono ancora impegnati con le Nazionali). Tonny Sanabria è negli Emirati Arabi e ha condiviso alcuni scatti sulle storie di Instagram che lo mostrano sorridente con sua moglie Maria. L'attaccante granata si sta riposando dopo un campionato da protagonista, in particolare nella prima parte quando si è preso la titolarità sostituendo Belotti infortunato. Di certo l'attacco granata ripartirà anche da lui.