Toro, le vacanze dei giocatori: Tameze, Karamoh e Lazaro insieme; Schuurs si allena

Proseguono le vacanze dei giocatori del Torino che non sono impegnati con le proprie Nazionali. In vista del rientro in città per il raduno che si terrà nella prima metà di luglio, ci sono alcuni calciatori granata che immortalano le proprie ferie sui social. Vediamo quindi dove stanno trascorrendo questo giorni di fine giugno i tesserati del Torino prima dell'inizio della preparazione per l'anno prossimo.