Chi più, chi meno, l’ultima stagione ha segnato un passo avanti importante per i giovani granata che, nel corso di quest’estate, hanno rinnovato il loro legame con il Torino. Ognuno di loro si è gradualmente ritagliato il proprio spazio, tra conferme, inciampi, risalite e prime vere opportunità per misurarsi con la Serie A.
FOCUS
Toro, l’estate dei rinnovi Under 21: da Gineitis a Mullen
Cinque percorsi diversi tra conferme, prestiti e ambizioni: il Torino punta sulla nuova generazione granata
Percorsi diversi, come diversi sono anche gli orizzonti immediati: c’è chi resterà per contendersi una maglia da titolare o per conquistare più minuti rispetto all’anno passato, e chi invece partirà in prestito per accumulare esperienza e tornare la prossima stagione con una marcia in più.
In ogni caso, il loro inserimento nelle dinamiche della prima squadra e le firme sui nuovi contratti fotografano una politica societaria chiara: valorizzare il futuro puntando su cinque under 21 che, da qui ai prossimi anni, potranno dire la loro nei risultati del club. Ecco, caso per caso, la loro situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA