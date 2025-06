Toro, lo striscione al Filadelfia:”Benvenuto Baroni, Cairo e Vagnati fuori dai c….”

A Torino il clima è già rovente. Quest'oggi in giornata fuori dallo Stadio Filadelfia è apparso uno striscione eloquente e pesantissimo: “Benvenuto Baroni, Cairo e Vagnati fuori dai coglioni” .

Il messaggio, firmato dalla Curva Maratona, è diretto e senza mezzi termini: da un lato, un’accoglienza civile al nuovo tecnico Marco Baroni, dall’altro l’ennesima manifestazione di rabbia contro il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati. Entrambi sono da tempo nel mirino della tifoseria organizzata, accusati di mancanza di ambizione, progettualità e trasparenza nella gestione societaria. Lo striscione arriva a poche ore dall’ufficializzazione del tecnico ex-Lazio, scelto per raccogliere l’eredità di Paolo Vanoli e conferma un ambiente spaccato e diffidente. Dalla piazza arriva un messaggio chiaro: al di là dei nomi, per la tifoseria granata serve una svolta profonda, strutturale e credibile. O sarà un’altra stagione in salita, anche fuori dal campo.