Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita di ieri tra Torino ed Empoli valida per la quindicesima giornata di Serie A

Nella quindicesima giornata di Serie A, i granata di Juric non vanno oltre il pareggio allo Stadio Olimpico Grande Torino contro l'Empoli di Andreazzoli. Il Toro, rimasto in 10 dalla mezz'ora del primo tempo per il rosso diretto a Singo, resta quindi al tredicesimo posto con 18 punti, 2 in meno rispetto ai toscani. Come dopo ogni partita, torna il Toro News Award, la competizione in cui verrà eletto il miglior giocatore granata del campionato 2021/2022.