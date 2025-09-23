Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con l’Atalanta, secondo Israel

Il pesante 3-0 incassato in casa contro l’Atalanta di Juric lascia poche attenuanti: il Torino è sceso in campo molle, senza carattere e in totale blackout, offrendo una prestazione che ha inevitabilmente riportato alla mente quella opaca della prima giornata di campionato. Squadra disorganizzata e che dopo il primo schiaffo subito ha gettato i remi in barca: un copione già visto e che i tifosi granata, comprensibilmente, faticano a digerire. In una giornata così negativa, in pochissimi si sono davvero salvati: la maggior parte dei giocatori è apparsa incapace di alzare il livello e di mostrare orgoglio. Eppure, qualcuno ha comunque provato a metterci energia e applicazione. Nel nostro sondaggio abbiamo chiesto ai lettori di individuare il miglior granata del match, per capire chi, seppur tra mille difficoltà, abbia tentato di salvare la faccia e il risultato. Con oltre l’86% dei voti Simeone è risultato il miglior granata del match, ottenendo i 5 punti e conquistando così anche il primo posto nella classifica generale. Alle sue spalle Israel, secondo con il 21% delle preferenze, mentre al terzo posto si piazza Vlasic con oltre il 18%.