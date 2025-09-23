Il pesante 3-0 incassato in casa contro l’Atalanta di Juric lascia poche attenuanti: il Torino è sceso in campo molle, senza carattere e in totale blackout, offrendo una prestazione che ha inevitabilmente riportato alla mente quella opaca della prima giornata di campionato. Squadra disorganizzata e che dopo il primo schiaffo subito ha gettato i remi in barca: un copione già visto e che i tifosi granata, comprensibilmente, faticano a digerire. In una giornata così negativa, in pochissimi si sono davvero salvati: la maggior parte dei giocatori è apparsa incapace di alzare il livello e di mostrare orgoglio. Eppure, qualcuno ha comunque provato a metterci energia e applicazione. Nel nostro sondaggio abbiamo chiesto ai lettori di individuare il miglior granata del match, per capire chi, seppur tra mille difficoltà, abbia tentato di salvare la faccia e il risultato. Con oltre l’86% dei voti Simeone è risultato il miglior granata del match, ottenendo i 5 punti e conquistando così anche il primo posto nella classifica generale. Alle sue spalle Israel, secondo con il 21% delle preferenze, mentre al terzo posto si piazza Vlasic con oltre il 18%.
sondaggi
Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con l’Atalanta, secondo Israel
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
12 PUNTI: Simeone
8 PUNTI: Maripan
7 PUNTI: Israel
5 PUNTI: Ilkhan
4 PUNTI: Vlasic
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
