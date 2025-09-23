Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con l’Atalanta, secondo Israel

sondaggi

Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con l’Atalanta, secondo Israel

torino-atalanta
I risultati delle votazioni dei lettori di Toro News e la classifica aggiornata dopo la quarta giornata di campionato
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Il pesante 3-0 incassato in casa contro l’Atalanta di Juric lascia poche attenuanti: il Torino è sceso in campo molle, senza carattere e in totale blackout, offrendo una prestazione che ha inevitabilmente riportato alla mente quella opaca della prima giornata di campionato. Squadra disorganizzata e che dopo il primo schiaffo subito ha gettato i remi in barca: un copione già visto e che i tifosi granata, comprensibilmente, faticano a digerire. In una giornata così negativa, in pochissimi si sono davvero salvati: la maggior parte dei giocatori è apparsa incapace di alzare il livello e di mostrare orgoglio. Eppure, qualcuno ha comunque provato a metterci energia e applicazione. Nel nostro sondaggio abbiamo chiesto ai lettori di individuare il miglior granata del match, per capire chi, seppur tra mille difficoltà, abbia tentato di salvare la faccia e il risultato. Con oltre l’86% dei voti Simeone è risultato il miglior granata del match, ottenendo i 5 punti e conquistando così anche il primo posto nella classifica generale. Alle sue spalle Israel, secondo con il 21% delle preferenze, mentre al terzo posto si piazza Vlasic con oltre il 18%.

Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore con l’Atalanta, secondo Israel- immagine 2

 

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell’albo d’oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

12 PUNTI: Simeone

8 PUNTI: Maripan

7 PUNTI: Israel

5 PUNTI: Ilkhan

4 PUNTI: Vlasic

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

Leggi anche
Torino, il controverso ritorno di Zapata. Oltre al penalty sbagliato c’è di più
Toro, zero in condotta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA