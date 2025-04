Toro News Award 24/25: vota il miglior granata della stagione!

I granata interrompono la propria serie positiva sul campo del Como, uscendo sconfitti per 1-0 in una gara decisa da un episodio in apertura e da uno nel finale. I padroni di casa trovano il vantaggio con un’incornata precisa di Douvikas in contropiede, gestiscono il risultato e resistono all’assalto del Torino nei minuti conclusivi. Proprio nel recupero, i granata sembrano riacciuffare il pareggio con una conclusione vincente di Ilic, ma l’intervento del VAR cambia il finale: il gol viene annullato a causa di un’irregolarità commessa da Biraghi al momento della battuta del corner. Nessun altro sussulto nel finale e classifica che si muove solo per i lariani, che raccolgono tre punti preziosi. Come di consueto torna il Toro News Award, che vi permetterà di eleggere il miglior granata della stagione: oggi siete chiamati a votare i due migliori giocatori di Como-Torino.