Escluso anche contro la Cremonese, il francese non ha problemi fisici: il riscatto appare ormai fuori dai piani granata

Andrea Novello
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D'Aversa vuole la terza vittoria consecutiva: "Domani mi spiacerebbe pareggiare"

L’avventura di Niels Nkounkou al Torino non è mai realmente decollata e la sua mancata convocazione contro la Cremonese lo conferma. Roberto D’Aversa, così come già accaduto nella sfida con il Verona, ha deciso di non inserire il laterale mancino tra i disponibili, chiarendo in conferenza stampa che la scelta non è legata a problemi fisici. Un’esclusione che pesa e che si inserisce in una stagione complicata per il francese, che ha trovato poca continuità in maglia granata. Non è nemmeno la prima volta che Nkounkou finisce fuori dalle rotazioni: una situazione simile si era già verificata durante la gestione di Marco Baroni, nonostante nelle poche occasioni avute non avesse sfigurato troppo.

Torino FC v AC Milan - Serie A

Il nodo legato al riscatto del Toro

Arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro e un diritto di riscatto fissato a 5 milioni, che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento delle 15 presenze, Nkounkou si è fermato fin qui a 9 apparizioni in campionato, a cui si aggiungono 2 in Coppa Italia. Numeri che tengono ancora lontana la soglia per l’obbligo, ma che allo stesso tempo riflettono una scelta tecnica precisa. Già a gennaio il Torino aveva provato a interrompere l’esperienza con il giocatore, provando a risolvere il prestito anticipatamente, ma senza successo. D’Aversa, al suo arrivo, aveva inizialmente reintegrato Nkounkou, concedendogli però solo brevi spezzoni (19 minuti contro la Lazio e 2 contro il Milan). Minutaggio ridotto anche per via dell’arrivo a gennaio di Rafa Obrador, che si è imposto con decisione sulla fascia sinistra, conquistando la titolarità grazie a continuità e qualità nelle prestazioni. Ora, però, la linea del club sembra chiara: il francese è fuori dai piani per questo finale di stagione e con ogni probabilità non verrà riscattato in estate.

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