Toro, numeri horror al rientro dopo la sosta. Ma Juric ha già invertito il trend

Nelle ultime due stagioni appena un punto al rientro dopo la pausa nazionali: con il tecnico croato i granata hanno ritrovato la vittoria

TREND NEGATIVO - Nel 2019/2020, sotto la guida di Walter Mazzarri, il Toro cadde dapprima in casa contro il Lecce (1-2) nel mese di settembre, quindi due mesi più tardi capitolò contro l'Inter (0-3). Due sconfitte pesanti per i granata, che a risultati decisamente negativi avevano accompagnato prestazioni ancor più deludenti. Non se l'è passata meglio Marco Giampaolo la scorsa stagione: sconfitta casalinga contro il Cagliari ad ottobre (2-3) e clamorosa sconfitta in rimonta contro l'Inter a San Siro (dal doppio vantaggio al 4-2 dei nerazzurri). L'unico punto dopo la pausa nazionali nelle ultime due stagioni è arrivato con Davide Nicola, capace di pareggiare 2-2 il derby contro la Juventus.