Toro penalizzato dagli arbitri: già in tre fermati. E Doveri…

Il Torino ha dovuto fare i conti fin qui con una serie di errori arbitrali evidenti (QUI l'elenco aggiornato, episodio per episodio). Tra situazioni più o meno clamorose, numerosi arbitri sono finiti nel vortice delle polemiche e il loro rendimento è stato analizzato dal designatore Rocchi per comprenderne le conseguenze in caso di gestione evidentemente negativa. Tre direttori di gara, dopo aver arbitrato il Torino, sono stati fermati in Serie A da primo fischietto per circa un mese - Mariani, Fourneau e ora Massimi dopo Frosinone-Torino - chi invece ha subito provvedimenti più leggeri e chi invece non ha subito alcun provvedimento - come Doveri dopo Monza-Torino.