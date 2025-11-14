Toro, per i lettori non c’è dubbio: Paleari va confermato titolare

Il sondaggio premia il portiere 33enne: l’80% dei votanti lo vuole ancora numero uno

Matteo Curreri 14 novembre - 17:54

Un infortunio che potrebbe cambiare il corso degli eventi. Sembrava un’assenza dai terreni di gioco limitata a un periodo breve, racchiusa nei tempi di recupero dal problema alle costole che lo aveva riguardato. Invece, tra la titolarità e Franco Israel si è inserito un altro fattore, particolarmente in forma e difficilmente pronosticabile. Alberto Paleari sta vivendo un sogno a occhi aperti. A 33 anni si sta ritagliando spazio come una delle certezze di queste ultime giornate di Serie A. Per lui che, fino a qualche settimana fa, sembrava destinato a ricoprire il ruolo di portiere con un passato in C e in B, con qualche sporadica apparizione in massima serie e nulla più.

Le prestazioni da urlo, soprattutto contro Genoa e Juventus, hanno invece cambiato i connotati dello stesso Alberto da Giussano. Non è mai troppo tardi per raggiungere il proprio massimo splendore, anche quando, in teoria, si è nella fase discendente della carriera. Nel post-partita dello Stadium, Paleari, riconosciuto leader dello spogliatoio, ha inserito nella foto con Popa e Siviero anche il suo compagno e amico Franco. Segno di una competizione sana e serena. Ma quando Israel tornerà a disposizione di Baroni, che ha sottolineato più volte come non esistano gerarchie, sarà difficile spezzare in modo netto questo momento di gloria. Dopo averlo visto così, ci si può davvero privare di Paleari per riconsegnare la titolarità a chi era designato fin dall’inizio della stagione?

Per i lettori di Toro News non ci sono dubbi: sarebbe un errore. Per l’80,63% dei votanti, Paleari deve assumere i gradi del nuovo numero uno, contro il 19,40% che vorrebbe Israel, per far crescere un portiere di prospettiva che ha sì mostrato qualche incertezza, ma anche ampi margini di miglioramento. La posizione del tifo è chiara: ora tocca a Marco Baroni, l’uomo incaricato e pagato per sbrogliare la matassa.