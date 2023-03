Toro quindicesimo in A per affluenza allo stadio: Grande Torino riempito al 63%

Per i granata una media di 17.786 spettatori a partita: solo in cinque fanno peggio. E la percentuale di riempimento non è molto più lusinghiera

Alberto Giulini

Con un valore medio di 17.786 spettatori a partita, il Toro occupa il quindicesimo posto in Serie A per presenze allo stadio. Numeri tutt’altro che eccellenti per i granata, preceduti da squadre che in campionato se la stanno passando decisamente peggio. È il caso ad esempio di Sampdoria e Verona, entrambe in piena zona retrocessione ma supportate allo stadio da un numero medio di spettatori superiore a quello del Toro. Peggio dei granata hanno fatto solamente cinque squadre: Sassuolo, Cremonese, Monza, Spezia ed Empoli. Sono passate 27 partite di Serie A, un campione sufficientemente indicativo per poter fare delle riflessioni a proposito.

Stadio pieno al 63,1%, pesano anche i pochissimi abbonati — Per calibrare meglio i giudizi, il numero medio di spettatori va messo in relazione con la capienza dello stadio. A fronte di una capienza complessiva di 28.177 spettatori, il Toro ha riempito in media il 63,1% dell’Olimpico Grande Torino. Poco più di metà dei posti sono stati dunque occupati, anche se va registrata una tendenziale crescita nelle ultime gare. Contro Cremonese e Bologna le promozioni varate dalla società hanno permesso di registrare una buona affluenza, che è stata ancora più elevata contro il Napoli grazie alla grandissima presenza di tifosi azzurri. Sicuramente non aiuta una campagna abbonamenti che ha fatto registrare numeri fallimentari: appena 5.667 tessere staccate, peggior dato in Serie A dell’era Cairo. E così le presenze allo stadio sono quasi unicamente legate al numero di biglietti venduti per la singola partita, con l’inevitabile rischio che anche le tifoserie avversarie approfittino dell’ampia disponibilità di tagliandi anche nei settori che sarebbero riservati ai tifosi del Toro.

La classifica dell'affluenza media — Milan - 72.163 spettatori (95,1%)

Inter - 72.162 (95,1%)

Roma - 61.763 (84,3%)

Napoli - 44.437 (81,2%)

Lazio - 43.300 (59,1%)

Juventus - 37.274 (89,8%)

Fiorentina - 32.536 (68,8%)

Lecce - 24.653 (78,1%)

Udinese - 21.088 (83,9%)

Sampdoria - 20.757 (57,1%)

Bologna - 20.591 (56,5%)

Salernitana - 19.463 (65,5%)

Atalanta - 18.654 (94,4%)

Verona - 18.493 (47,2%)

Torino - 17.786 (63,1%)

Sassuolo - 13.240 (61,3%)

Cremonese - 12.564 (78,5%)

Monza - 11.879 (79,0%)

Spezia - 8.998 (77,1%)

Empoli - 8.973 (45,2%)

Dati Transfermarkt