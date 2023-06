Toro: quindicesimo in casa e terzo in trasferta. Forse c’è un perché…

Juric prepara le partite allo stesso modo, ma il Toro in trasferta è un'altra squadra

"Noi giochiamo sempre allo stesso modo. Non ho mai preparato le partite a seconda del giocare in casa o fuori casa. Le idee sono le stesse. Evidentemente quest’anno ci va meglio fuori casa. Non credo che ci siano problemi specifici, ma evidentemente non abbiamo ottenuto risultati buoni come in trasferta”. Queste sono le parole di Ivan Juric prima della sfida con il Monza. Per il tecnico non ci sono motivazioni specifiche in questo andamento opposto. Eppure i granata in trasferta sono apparsi una squadra matura, riuscendo anche a fare punti in campi complicati contro squadre che si giocavano obiettivi importanti. Le vittorie contro club in piena lotta salvezza come Lecce, Verona e Spezia hanno dimostrato la buona capacità di lettura delle gare della squadra. Il Toro ha saputo attendere il momento giusto per colpire, tenendo sempre la porta inviolata. Al contrario in casa, i granata hanno perso punti contro Salernitana (pareggio), Cremonese (pareggio), Verona (pareggio) e Spezia (sconfitta), proprio quando, invece, erano chiamati ad aggredire l'avversario. Pure gli scontri diretti in trasferta sono andati meglio: con la Fiorentina pareggio in casa e vittoria in trasferta, col Monza idem. Solo con il Bologna il trend si è invertito.