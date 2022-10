Toro, riecco anche Ricci e Vojvoda: infermeria vuota, il gruppo è al completo

Per la prima volta, dopo otto giornate, Ivan Juric potrà contare sul gruppo al completo. Salvo novità dell'ultima ora, l'infermeria si è svuotata e il tecnico potrà disporre di tutti gli elementi facenti parte del gruppo squadra. Una notizia importante per l'allenatore granata, che domani contro l'Empoli andrà a caccia di una vittoria per lasciarsi alle spalle il filotto di tre sconfitte consecutive.

Gli ultimi elementi che ancora mancavano all'appello erano Samuele Ricci e Mergim Vojvoda. Il regista si era fermato ad inizio settembre per un interesse distrattivo al soleo con tempi di recupero stimati in un mese. Per la trasferta di Napoli aveva prevalso la precauzione, ora il giocatore ha ripreso a lavorare in gruppo e sarà a disposizione anche se partirà probabilmente dalla panchina. Stesso discorso per Vojvoda, fermatosi per una lieve lesione al bicipite femorale destro che gli aveva impedito di scendere in campo contro il Sassuolo. Il laterale kosovaro ha ripreso a lavorare contro il gruppo e sarà a disposizione per la sfida contro l'Empoli.