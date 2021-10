Toro, riecco Praet: un’iniezione di qualità in una sfida dal sapore di derby

Juric riabbraccia il belga, pronto alla staffetta con Linetty sulla trequarti. E contro il Genoa non potrà essere una sfida qualsiasi

Alberto Giulini

Tra le note liete in casa Torino nell'avvicinamento alla gara contro il Genoa c'è sicuramente il rientro di Dennis Praet. Il centrocampista, fermatosi a Sassuolo per un problema muscolare, ha ripreso a lavorare lunedì con il gruppo e domani sarà a disposizione per la gara contro i rossoblù. Difficilmente Juric gli concederà una maglia dal primo minuto, considerando il mese trascorso ai box, ma il belga potrà rappresentare un fondamentale ricambio sulla trequarti dopo settimane in cui il tecnico ha dovuto fare i conti con una rosa ridotta all'osso.

MIGLIOR TORO - Praet è sicuramente uno dei giocatori più attesi di Juric, che lo ha potuto vedere all'opera solamente nel finale contro la Salernitana e per un'ora contro il Sassuolo. E proprio la gara di Reggio Emilia ha messo in mostra le notevoli qualità dell'ex Leicester, che sulla trequarti ha disputato una partita di grande livello prima di fermarsi per un problema muscolare che lo ha tenuto ai box per un mese. E forse non è un caso che con Praet in campo si sia visto il miglior Toro della stagione, con il belga grandissimo protagonista e fermato solamente dal palo.

DERBY PERSONALE - La gara contro il Genoa non sarà come tutte le altre per Praet, consacratosi con la maglia della Sampdoria. Il centrocampista potrà dunque vivere il suo derby personale, magari dividendosi la partita con quel Linetty affermatosi anche lui in blucerchiato agli ordini di Giampaolo. Del resto al momento nei piani di Juric i due ex Samp rappresentano le principali opzioni come trequartista destro alle spalle della punta. Intanto Juric può godersi un rientro fondamentale, che oltre ad allungare la rosa sulla trequarti porterà una fondamentale iniezione di qualità.