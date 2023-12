Toro, riscattare l’eliminazione in Coppa Italia: col Frosinone c’è voglia di rivalsa

Il Toro domenica fa visita al Frosinone e avrà come obiettivo quello di riscattare l'eliminazione di Coppa Italia per crescere pure in Serie A

Federico De Milano Redattore

Archiviata l'esaltante vittoria di lunedì contro l'Atalanta per il Torino è già tempo di proiettarsi alla prossima partita di campionato che sarà domenica alle 12:30 sul campo del Frosinone. Quest'oggi i granata hanno svolto un allenamento in vista della partita contro i ciociari che sarà un test da non sbagliare per non vanificare il recente successo contro la squadra di Gasperini.

Il Toro deve rifarsi contro il Frosinone: obiettivo "vendicarsi" per l'eliminazione dalla Coppa Italia — Per molti tifosi granata è ancora cocente l'eliminazione dalla Coppa Italia dello scorso 2 novembre subita per mano del Frosinone. In quel match dei sedicesimi di finale la formazione di Eusebio Di Francesco riuscì a vincere 1-2 ai supplementari contro quella di Ivan Juric. È stata una partita nella quale ci sono stati anche alcuni episodi arbitrali molto dubbi che hanno penalizzato il Toro come sottolineato dopo il triplice fischio anche dal presidente Urbano Cairo. I granata hanno lamentato la mancato concessione di un rigore e anche l'intervento che non c'è stato del VAR in occasione del primo gol del Frosinone, che sarebbe potuto essere annullato per un fallo su Gineitis. La trasferta di domenica diventa quindi una perfetta occasione per cercare rivalsa per quella eliminazione dalla Coppa Italia e uscire dallo stadio Stirpe con i tre punti.

Frosinone, Empoli e Udinese prima di Natale: il Toro vuole rilanciare le ambizioni — Un altro aspetto che dovrebbe motivare i granata a cercare di uscire con un successo dalla prossima partita è rappresentato dal calendario e dalla classifica. Nonostante un percorso fin qui un po' zoppicante e che ha visto la squadra di Juric perdere fin troppi punti, la classifica dice che il settimo posto occupato al momento dal Bologna dista solo tre punti. Il Torino ha quindi ancora tutte le carte in regola per rialzarsi e provare a portare a termine una stagione importante. Per crederci sarà importante arrivare al Natale nelle migliori condizioni con un calendario che strizza l'occhio a Buongiorno e compagni. Dopo la partita con il Frosinone, il Toro dovrà affrontare Empoli e Udinese, entrambe all'Olimpico Grande Torino. Riuscire a dare continuità al recente successo contro l'Atalanta sarebbe un grande traguardo per non spegnere le ambizioni di questo gruppo.

