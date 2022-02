Toro, serve il salto di qualità con le big: finora un solo punto e due gol fatti

La squadra di Juric ha sempre disputato buone partite contro le big italiane, raccogliendo un solo punto contro la Lazio

Gualtiero Lasala

Il Torino sfiderà la Juventus nel derby della Mole venerdì alle 20:45, in una gara molto complessa per i granata che dovranno cercare di risollevarsi dopo la sconfitta contro il Venezia in casa. Il rischio che appare all'orizzonte è lo stesso da inizio stagione: disputare una buona partita, ma non raccogliere ciò che viene seminato e subire anche la beffa finale. Contro la Juventus il rischio è decisamente alto, anche per lo storico degli incontri.

RENDIMENTO - Il Toro ha accumulato un solo punto contro le big in Italia. Dopo le partite contro Roma, Atalanta, Lazio, Juventus, Napoli e Inter, è arrivato un solo pareggio, contro i biancocelesti di Sarri: nelle altre gare sono maturate solo sconfitte. Il Toro fa fatica a capitalizzare le proprie occasioni e paga anche l'inesperienza contro squadre con grande qualità. In questo girone di ritorno i granata dovranno cercare di invertire questa tendenza, per poter fare un passo avanti nella propria crescita come squadra.

MISURA - Ciò che salta all'occhio è che il Torino ha perso contro le big sempre di misura, con un solo gol di scarto e in cinque casi su sette è stato proprio per 1-0. Una situazione complicata, che dimostra che il Toro avrebbe meritato qualcosa in più ma non è stato abbastanza cinico per riuscire ad ottenere punti. Per di più in queste sette partite i granata hanno segnato solo due gol (uno contro la Lazio e uno contro l'Atalanta): questo dato sottolinea la poca cattiveria sotto porta, che ha determinato le difficoltà della squadra di Juric. Per ricominciare da capo la squadra di Juric dovrà partire proprio da questo: non sbagliare le occasioni cruciali della gara, cominciando dal derby della Mole.