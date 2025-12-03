Toro, sono 119 anni: buon compleanno!

Centodiciannove anni di una società e di un popolo senza eguali. Di una sceneggiatura che ha sì a che fare col calcio, con i fatti che riguardano il rettangolo verde, ma che sarebbe miope ridurre soltanto a questo. Dalla nebbia dei sigari della Birreria Voigt a un’attualità in formato digitale, a dir poco inimmaginabile quel 3 dicembre 1906, il Toro resta soprattutto un modo di stare al mondo. Lo raccontava bene Emiliano Mondonico, uno dei più grandi esponenti del granatismo: “Chi è del Toro ricalca la filosofia di essere contro qualcosa… Sicuramente chi è del Toro non fa parte del gregge”. Quella fierezza, mista a ruvidezza, che diventa un dono di sensibilità e anche un prezzo da pagare. Quasi al limite dell’inspiegabile.

Poi c’è la contemporanea e lucida ironia di Willie Peyote, noto cuore granata: “Voglio che vinca la mia squadra, ma ne ho scelta una apposta che perdesse sempre. Perché in fondo la vittoria è molto sopravvalutata…”. Di più, c’è il mito, l’epicità, la memoria che vive e cerca di resistere quotidianamente, con tutte le difficoltà, anche nel presente. E va ben oltre il risultato: è patrimonio storico e culturale.