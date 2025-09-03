Dopo due giornate di campionato è già tempo del primo stop: incombe infatti la pausa per le nazionali, che coinvolgerà undici giocatori granata. Si tratta dello scozzese Ché Adams, dell’albanese Kristjan Asllani, dell’equatoguineano Saul Coco, del lituano Gvidas Gineitis, del turco Emirhan Ilkhan, del serbo Ivan Ilic, dell’uruguaiano Franco Israel, del cileno Guillermo Maripan, del marocchino Adam Masina, del norvegese Marcus Pedersen e del moldavo Sergiu Perciun.Due i “derby granata” in programma: Pedersen e Perciun si incroceranno in Norvegia-Moldavia, mentre Maripan e Israel si affronteranno in Cile-Uruguay. Fa notizia, invece, l’assenza di convocati in nazionale italiana: non accadeva da tre anni.
NAZIONALI
Toro, sono undici i convocati in nazionale: due “derby” tra granata
Da Asllani a Ilkhan, sono undici i granata che rappresenteranno le proprie nazionali nella sosta di settembre: sfide tra Maripan e Israel e tra Pedersen e Perciun