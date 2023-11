Toro, Soppy torna tra i convocati: deve guadagnare il riscatto

L'esterno ha recuperato dall'ultimo infortunio ed ora sarà nuovamente a disposizione di Juric. Dovrà giocare bene le proprie carte per guadagnarsi il riscatto

Per l'esterno francese di proprietà dell'Atalanta la stagione è appena cominciata. Il riscatto al momento appare lontano 6 milioni di euro più bonus, questa è la cifra che il Torino dovrebbe spendere per comprare il cartellino di Brandon Soppy. L'esterno dell'Atalanta è arrivato in Piemonte per completare il reparto. Il Toro quest'estate ha perso quasi tutti gli esterni e si è trovato a riformare un reparto quasi da zero. Il francese al momento ha giocato solo 103 minuti e ottenuto tre presenze. Il suo campionato partirà da dopo la sosta: c'è il riscatto da conquistare.

Toro, Bellanova sta facendo bene: Soppy dovrà trovare spazio — La crescita di Raoul Bellanova sicuramente non gioverà alle possibilità di Brandon Soppy. Al momento, il posto sulla fascia destra appare saldamente dell'ex Inter e Cagliari. Dopo le prime gare in cui Bellanova si è reso protagonista di qualche amnesia difensiva, l'esterno ha iniziato ad inanellare prestazioni di qualità. Inoltre, il Torino ha fatto un investimento importante per lui e vorrebbe capitalizzarlo il più possibile. Ma la stagione è appena cominciata per Soppy: avrà tempo per dimostrare il suo valore dopo questo recupero lampo. Il suo nome figurava tra i convocati già per la partita in Brianza, sebbene Juric non abbia voluto rischiarlo.

Toro, per Soppy c'è l'esempio di Karamoh — L'anno scorso il Torino aveva un altro giocatore che era arrivato in sordina, ma che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. Karamoh nei primi mesi del 2023 è riuscito a guadagnarsi la titolarità con gol e prestazioni. Da ricordare la bella rete con il Bologna il 6 marzo e poco prima quella flash nel derby allo Stadium con la Juventus. Le chance arriveranno anche per Soppy, bisognerà conquistarle. Sicuramente il recupero veloce può essere un segnale di questa voglia di rientrare presto per fare bene. A Bergamo l'anno scorso fece ben 4 assist nei soli 641′ minuti disputati in Serie A, sono dati che testimoniano che il valore dell'esterno su cui Juric ha voluto puntare. Dopo la lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra, la sosta arriva al momento giusto per recuperare al meglio. La stagione è appena cominciata e Karamoh nel 2022-23 ha dimostrato che un campionato può essere ribaltato con impegno e sacrificio. Poi, l'infortunio e la costante crescita di Radonjic, unita al ritorno di Vlasic, lo hanno messo tra le riserve. Ma il trequartista francese rimane un uomo su cui Juric può fare sicure affidamento nelle rotazioni, sebbene il cambio di modulo non favorisca un suo utilizzo.

