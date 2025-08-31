Toro, striscione contro squadra e società prima della Fiorentina

Clima rovente a poche ore dal match della seconda giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina, in programma alle 18.30. I granata cercano il riscatto dopo il pesante 5-0 rimediato a San Siro all’esordio contro l’Inter, un risultato che ha lasciato strascichi e alimentato il malcontento della tifoseria. Nelle ultime ore ci si interrogava su quale accoglienza avrebbe riservato il pubblico granata alla squadra di Baroni al debutto in campionato all’Olimpico Grande Torino. Un primo segnale è arrivato già questa mattina. Nei pressi dell’ingresso della tribuna, su Corso Agnelli, è comparso uno striscione firmato Torino Hooligans con scritto: "Squadra e società senza dignità. Fuori i coglioni o fuori dalla nostra città!". Un messaggio che fotografa la frattura tra tifosi e dirigenza, un malessere che non nasce solo dal k.o. di Milano ma che si trascina almeno dalla scorsa stagione.