Toro, Vanoli ribadisce: “Karamoh può fare il ruolo di Lazaro”

Il tecnico granata ha spiegato le gerarchie nella conferenza stampa prima della partita casalinga con l'Empoli

Giacomo Stanchi Redattore 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 06:31)

"Effettivamente se devo trovare oggi una difficoltà è sostituire Lazaro”, queste parole di Paolo Vanoli sono significative dell'importanza dell'esterno austriaco nella scacchiera granata. Domani l'ex Inter sarà assente e oggi in conferenza è stato discusso chi possa essere il corretto sostituto di Lazaro. Il mister ex Venezia ha dato una preferenza per l'esterno ex Parma: "Ho visto che anche Karamoh si esprime meglio a piede invertito. Ma lui è uno che nel momento di difficoltà ci ha aiutato tanto. Può fare quel ruolo".

Per Vanoli Lazaro è difficilmente sostituibile — Valentino Lazaro ha totalizzato 7 assist in questa stagione. Si tratta di numeri davvero importanti e di un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione. L'austriaco, schierato nel suo ruolo naturale con il suo piede migliore, diventa determinante: "Secondo me non abbiamo in squadra un altro come Valentino, capace di darci equilibrio in quel ruolo", ha commentato Paolo Vanoli nella conferenza stampa pre Empoli. Karamoh, Elmas e Salama sono tutti calciatori offensivi, mentre Pedersen e Dembele sono calcisticamente nati come terzini. L'austriaco riesce ad abbinare ad una buona qualità offensiva una particolare attenzione in fase di disimpegno, dando equilibrio alla squadra e permettendo agli altri trequartisti di concentrarsi maggiormente sulla fase d'attacco.

Torino, Vanoli e la trequarti — Nel mercato invernale sono arrivati a Torino due giocatori di qualità: Elmas dalla Germania e Casadei dall'Inghilterra. Loro hanno fatto svoltare il rendimento offensivo dei piemontesi. Però, il loro ruolo non può essere quello di Lazaro. Elmas appare il più duttile: "Ha fatto tantissimi ruoli. Mi ricordo anche che ha fatto il finto nove. Tecnicamente è forte e riconosce gli spazi, quindi si può adattare". Discorso diverso invece per quanto riguarda l'ex Inter: “Non ha certo le caratteristiche per sostituire Valentino. Poi può giocare da trequartista, qualche volta lo ha fatto. Non bisogna focalizzarsi solo su un ruolo". Il mercato ha regalato tante possibilità, ma bisognerà sperimentare. Nel frattempo il favorito per la fascia destra per sostituire Lazaro appare Karamoh.