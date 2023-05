Toro, Vlasic e Miranchuk da confermare per Juric: “Nessun esame, ottima annata”

I due trequartisti hanno colpito favorevolmente il tecnico croato: le prossime gare non sono un test per la loro permanenza

“Miranchuk e Vlasic non sono sotto esame, siamo molto soddisfatti di tutti e due. Hanno fatto un’ottima annata con la prospettiva di poter fare ancora meglio. Abbiamo avuto sensazioni positive su tutti e due”. Le parole di mister Juric appaiono chiarissime: i due trequartisti sono per il tecnico granata una pietra angolare. Ora ci sarà da discutere il loro riscatto, ma le ultime gare contro Spezia ed Inter non saranno un test per decidere una loro conferma.

Vlasic e Miranchuk a Torino sono rinati

Che Juric voglia tenerli è evidente, ma anche loro a Torino sono tornati ad essere due giocatori fondamentali dopo che la loro titolarità era stata messa in dubbio a Londra e Bergamo. Vlasic quest'anno ha totalizzato cinque gol e quattro assist, ma ha avuto un calo nei primi mesi del 2023 dopo il Mondiale in Qatar. Miranchuk, invece, è stato più continuo nelle prestazioni, seppur talvolta frenato dagli infortuni, ed è arrivato a quattro reti e sette assist. Sono numeri importanti, soprattutto in una squadra, come il Toro, che fatica a segnare. Il costo del loro riscatto dovrà comunque essere oggetto di severe valutazioni: il cartellino del russo vale 12 milioni, mentre per il croato il presidente Urbano Cairo dovrebbe sborsare circa 15 milioni. Per entrambi, comunque, è probabile che si cercherà di trattare al ribasso, ma il benestare di Juric e la volontà dei due calciatori a continuare a Torino potrebbero essere decisivi.