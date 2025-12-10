“Tutti in Piazza Castello”, “Rivoluzione dei Peones 2.0”. Le reazioni social

Oggi, mercoledì 10 dicembre, il Torino ha annunciato l’esonero di Davide Vagnati e il ritorno di Gianluca Petrachi nel ruolo di direttore sportivo, incarico che aveva già ricoperto in granata per un decennio, dal 2009 al 2019, portando il Torino a giocare in Europa League. Vagnati, invece, era in carica dal 14 maggio 2020 e lascia dopo cinque anni e mezzo segnati da alti e bassi. La decisione è arrivata a seguito della sconfitta contro il Milan e a poche settimane dall’apertura del mercato di gennaio, momento cruciale per rilanciare la stagione. Di seguito, una selezione delle reazioni social di tifosi, giornalisti e addetti ai lavori su X per dare uno spaccato delle opinioni della piazza dopo questo ribaltone in casa Toro.