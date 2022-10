Udinese-Torino 1-2, le reazioni social: “Il cuore batte all’impazzata: grandi!”

Il Toro batte un colpo ed è un colpo illustre. La squadra di Juric vince e convince in casa dell’Udinese, squadra rivelazione di questo campionato, che non aveva mai perso tra le mure amiche e non veniva sconfitta dalla prima giornata. Aina...

Il Toro batte un colpo ed è un colpo illustre. La squadra di Juric vince e convince in casa dell'Udinese, squadra rivelazione di questo campionato, che non aveva mai perso tra le mure amiche e non veniva sconfitta dalla prima giornata. Aina porta in vantaggio il Toro, che si fa raggiungere da Deulofeu su uno svarione di Zima. Nel secondo tempo è Pellegri a decidere il match, con un gol da bomber di razza che consegna ai granata una vittoria che mancava da 5 partite. Questi i migliori tweet dei tifosi granata: