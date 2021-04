Udinese-Torino, Nicola e Mandragora affrontano il passato. E Bonifazi…

La Serie A torna di nuovo in campo questo fine settimana, e il Torino dovrà cercare di dare continuità dopo il pareggio contro la Juventus nel derby della Mole. Il prossimo avversario è di nuovo bianconero, ma di Udine: i granata infatti andranno in trasferta in Friuli per affrontare l'Udinese e cercare di allontanare lo spettro sempre più inquietante della zona retrocessione. Non sarà una gara semplice e non sarà una partita come tutte le altre in particolare per alcuni componenti delle due società. Ci sono sia giocatori che operatori che ritroveranno il proprio passato.