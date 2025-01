UFFICIALE – Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Torino

Eljif Elmas sarà un nuovo giocatore del Torino. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 gennaio, il giocatore è arrivato in Italia per svolgere le visite mediche di rito. Il macedone ha poi firmato il contratto, diventando a tutti gli effetti un nuovo giocatore granata. Il club granata per rendere nota la notizia ha diffuso un post emblematico raffigurante un piatto di macedonia. La foto vuole richiamare le origini del calciatore, il quale proviene dalla Macedonia del Nord. A seguire l'immagine.