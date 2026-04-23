Lapo Siviero prolunga il suo contratto col Toro. Il club granata ha ufficializzato, attraverso i propri canali, il rinnovo del contratto del portiere fino al 2029. L'estremo difensore dopo le ottime prestazioni con la Primavera, è estato aggregato alla prima squadra come terzo portiere dietro a Paleari e Israel. Di seguito il comunicato ufficiale del Torino FC.

Siviero rinnova con il Toro: il comunicato ufficiale del club

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lapo Siviero fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva. Siviero è nato a Conegliano il 23 novembre 2006. È cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Vicenza. Giunto in granata nel luglio 2024, si è subito messo in mostra guadagnandosi dapprima la titolarità in porta nella formazione Primavera e successivamente venendo aggregato alla rosa dei portieri della Prima Squadra. Per lui anche due presenze con la selezione Under 20 dell'Italia e la partecipazione al Mondiale U20 con la maglia azzurra nell'autunno 2025. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"