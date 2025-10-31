UFFICIALE – Torino, Paleari rinnova fino al 2027

Il portiere prolunga il contratto per un'altra stagione

Matteo Curreri 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 13:20)

Il Torino ha ufficializzato, attraverso i propri canali, il rinnovo di contratto di Alberto Paleari fino al 2027. Il club granata ha voluto premiare il portiere classe 1992, il cui accordo sarebbe scaduto al termine della stagione. Nell’intesa firmata nell’estate del 2024, quando è approdato sotto la Mole, era previsto un biennale con un’opzione per la stagione successiva, che è stata dunque esercitata.

Paleari, nell’ultima settimana, è stato protagonista di due prestazioni di altissimo livello contro Genoa e Bologna. Chiamato in causa per sostituire l’infortunato Franco Israel, ha saputo rispondere con grande personalità e interventi decisivi. Di seguito, il comunicato ufficiale.

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alberto Paleari fino al 30 giugno 2027.

Paleari è nato a Giussano il 29 agosto 1992. Cresciuto calcisticamente nel Seregno, ha militato anche per tre anni nel settore giovanile del Milan. Dopo aver vestito tra le altre le maglie di Mantova, Virtus Verona e Giana Erminio, nel 2016 si è trasferito al Cittadella dove in quattro stagioni ha disputato 102 partite. Acquistato dal Genoa, il 30 novembre 2020 ha fatto il suo esordio in Serie A nel match disputato contro il Parma. Al Benevento dal luglio 2021, con la squadra giallorossa ha collezionato 114 gare.

Nel luglio 2024 è arrivato al Toro: ha esordito in granata il 29 settembre seguente, scendendo in campo nella partita casalinga di Serie A contro la Lazio. In questa stagione Paleari ha giocato in Coppa Italia contro il Pisa e nelle ultime due gare di campionato contro Genoa e Bologna.

Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!