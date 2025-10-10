Un dato condanna il Torino, tra le peggiori per singoli: ecco perché

Peggio dei granata soltanto il Pisa...

Davide Bonsignore Redattore 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 12:09)

Che l'inizio di campionato del Torino non sia stato idilliaco lo si può constatare ad occhio nudo, senza bisogno di calcoli strani o indici. Se, però, si va ad analizzare la difficoltà del calendario, l'incertezza tattica e qualche infortunio qua e là si possono trovare delle attenuanti. Non permettono questo processo di giustificazione, invece, i numeri: le statistiche prettamente matematiche sono Inattaccabili e soprattutto insindacabili. A questa descrizione corrisponde un particolare indice, creato da one-versus-one.com, portale svizzero che guarda al calcio da un punto di vista di miglioramento grazie all'utilizzo di numeri e dati. L'"1vs1 Performance Index" è un algoritmo che si propone di valutare le prestazioni dei singoli giocatori sulla base di 21 valori, come, ad esempio, passaggi corretti, palle perse, palle perse pericolose, inizio di azioni offensive pericolose, etc. Proprio questo è il dato che condanna i granata.

1vs1 Index: la posizione del Torino — L'indice, come detto, valuta diversi aspetti quantitativi, con numeri insindacabili. "1vs1" ha creato, mediante lo studio dell'Index applicato alle singole squadre, una speciale classifica, che vede i granata peggiorare ulteriormente rispetto alla reale classifica di Serie A. Già le prime posizioni differiscono dalla realtà: primo c'è l'Inter, con dietro Napoli e Milan, lasciando quindi la Roma, seconda nella realtà, al quarto posto. Bologna, Atalanta e Juventus sono in quest'ordine, e per la parte sinistra della classifica si portano dietro Como, Lazio e Udinese, al decimo posto. La Fiorentina avanza di qualche posizione e arriva al tredicesimo posto, con davanti Sassuolo e Cagliari e dietro Parma e Verona. Le ultime squadre davanti alla zone retrocesione sono Genoa e Lecce, poi finalmente troviamo il Torino. I granata si trovano al diciottesimo posto, a pari con la Cremonese. Da ultimo, unica squadra con un punteggio minore rispetto ai granata, il Pisa.

Torino, un punteggio basso: l'indice lo condanna — Diciottesima posizione, pari punti insieme alla diciannovesima. Torino e Cremonese riportano un valore dell'"1vs1 Index" pari a 57, a sole due lunghezze dal Pisa ultimo. Le squadre subito davanti ai granata riportano già valori superiori o uguali a 60, con le posizioni intorno alla decima formazione che si dividono tra 67, 68 e 70 punti. Chi sta davanti, invece, per intenderci alle posizioni a cui vorrebbe puntare il Toro, tra ottavo e settimo posto, riporta valori pari a 74/75. Sul podio, le prime squadre possono contare 81, 80 e 79 punti. Dati molto distanti rispetto a quelli evidenziati dai granata, che evidentemente mostrano alcune lacune. Questo indice valuta le prestazioni dei singoli giocatori, sulla base di tanti e diversi valori: è un'indicazione importante che porta a valutare la complicata situazione del Torino non più soltanto sulla base della squadra, dell'aspetto tattico, ma anche sulla base dei singoli, dell'aspetto tecnico.