“Un Natale per tutti”: il Torino sostiene il Sermig e ringrazia chi ha contribuito

L’8 dicembre è una delle date che più segnano l’avvio dello spirito natalizio, tra chi invita ospiti, chi addobba casa e chi sceglie di compiere gesti concreti di solidarietà. Per i tifosi del Toro, purtroppo, il lunedì appena trascorso ha avuto un retrogusto amaro: il 2-0 iniziale contro il Milan si è trasformato in pochi minuti in un 2-3 che ha permesso ai rossoneri di portare a casa i tre punti. Un po’ meno amara, però, è stata la giornata per quei tifosi che hanno aderito all’iniziativa “Un Natale per tutti”. L’obiettivo era trasformare la partita in un’occasione di raccolta di beni alimentari destinati all’Arsenale della Pace, il Sermig, che da anni rappresenta un presidio fondamentale di aiuto, inclusione e supporto per le persone e le famiglie più fragili della città. Il popolo granata ha risposto in massa e, sul proprio sito, il club ha ringraziato i tifosi, rivolgendosi anche ai partner del club che hanno contribuito all’iniziativa: Suzuki, Main Partner, insieme a Inalpi, Beretta e Panealba. "Il Torino Football Club ringrazia tutti coloro che hanno partecipato: tifosi, partner e volontari. Il contributo di ciascuno ha reso questa iniziativa concreta e significativa per le persone più in difficoltà del nostro territorio."