Una mediana di abbondanza: tante frecce e tante opzioni per il Toro di Vanoli

Samuele Ricci captain of Torino FC and team mates greeting the fans during the Italian Serie A 2024/25 season, football match between Torino FC and Juventus FC on 11 January 2025 at Stadio Olimpico ‘’Grande Torino’’, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli

La mancata cessione di Ivan Ilic, l'arrivo di Cesare Casadei, la crescita di Gvidas Gineitis, la presenza in rosa degli esperti Adrien Tameze e Karol Linetty e il leader tecnico Samuele Ricci fanno sì che la mediana del Torino viva in questo finale di 2024/2025 un'abbondanza che raramente si ricorda in un singolo reparto del Torino degli ultimi anni. I sei menzionati sono potenzialmente sei titolari. Le frecce per Paolo Vanoli sono tante, così come sono parecchie le opzioni di utilizzo. Tra l'altro, il Torino potrà facilmente cambiare modulo in corsa avendo giocatori spendibili in diversi settori del centrocampo e avendo giocatori molto eterogenei tra loro. Come sottolineato da Vanoli in conferenza stampa dopo il Milan, a un allenatore piace scegliere e almeno in mediana la rosa del Torino permette di compiere oculate scelte.