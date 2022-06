Under 21, Italia-Irlanda 4-1: Ricci e Pellegri (in gol) qualificati agli Europei

L'Italia Under 21 strappa il pass per Euro2023: Pellegri e Ricci protagonisti con gol e assist

Irene Nicola

L'Italia Under 21 si qualifica agli Europei del 2023. Sarebbe bastato un pareggio contro l'Irlanda del Nord per avere la certezza del primo posto nel girone, ma gli Azzurrini non si accontentano e costruiscono un trionfo, chiuso sul 4-1. Il Ct Nicolato si affida nuovamente al 3-5-2, confermando Samuele Ricci, capitano, e Pietro Pellegri in attacco tra i titolari. Gli Azzurrini dominano gli irlandesi, portandosi sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie al rigore realizzato da Rovella e al gol siglato da Cambiaghi. Nella ripresa Pellegri fa il tris, gol che consente all'Italia di mantenere un margine più ampio anche quando Coventry dal dischetto accorcia le distanze. Poi l'Italia va in sofferenza, fino a quando Miretti, innescato da Ricci, sigla il 4-1 nel finale.

RICCI - Il capitano dell'Under 21 si conferma leader del centrocampo degli Azzurrini. In regia è ancora convincente, mette a disposizione diversi palloni per la coppia d'attacco Cambiaghi-Pellegri. Sale in cattedra nel finale, quando l'Italia deve ritrovare la lucidità. Il gol del 4-1, che fa tornare il sereno per gli Azzurri, nasce da una sua sgambata sulla sinistra. Il centrocampista granata si ferma a fondo campo, alza la testa e mette in mezzo un pallone che Miretti non può sbagliare davanti alla porta irlandese. L'assist impreziosisce la gara del centrocampista granata.

PELLEGRI - Conferma quanto di buono fatto vedere in termine di grinta e voglia di fare la differenza. Nel primo tempo ha una grande occasione in avvio e si rende pericoloso, senza però trovare la via del gol, in un altro paio di occasioni. Spende tanto ed è visibilmente stanco, motivo per cui sembra essere lui il maggiore indiziato per la prima sostituzione. Alla fine scende in campo per la ripresa ed è una scelta che si rivela azzeccata. Pellegri infatti sigla il 3-0 dopo 60'', con un tap-in vincente che porta l'Italia sul 3-0. Esce nel finale, all'83', lasciando spazio ad Esposito.