Uruguay, buona prova di Israel nel successo per 2-1 sull’Uzbekistan

Si conclude con un’altra vittoria di misura la tournée dell’Uruguay in Malesia. Dopo l’1-0 contro la Repubblica Dominicana, la squadra del ct Marcelo Bielsa batte 2-1 l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Rispetto al primo match, in cui Franco Israel aveva osservato l’intero incontro dalla panchina, il portiere granata ha avuto la sua opportunità.