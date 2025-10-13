Si conclude con un’altra vittoria di misura la tournée dell’Uruguay in Malesia. Dopo l’1-0 contro la Repubblica Dominicana, la squadra del ct Marcelo Bielsa batte 2-1 l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Rispetto al primo match, in cui Franco Israel aveva osservato l’intero incontro dalla panchina, il portiere granata ha avuto la sua opportunità.
Uruguay, buona prova di Israel nel successo per 2-1 sull’Uzbekistan
Israel ha giocato per 90 minuti in una partita poco entusiasmante e lenta, che soprattutto nel primo tempo ha offerto ben poco. Nella ripresa, l’Uruguay sblocca il risultato al 51’ con Facundo Torres. Poi, dopo tre minuti, tocca a Israel metterci del suo con un tuffo provvidenziale su un colpo di testa di Shomurodov, consentendo così a Juan Manuel Sanabria di trovare la rete del raddoppio all'ora di gioco.
Più incerto, invece, il portiere - ma in generale la difesa uruguaiana - in occasione della rete uzbeka. Trovandosi uno contro uno con un attaccante avversario, il compagno Marichal riesce a intercettare, ma così facendo tradisce la corsa di Israel in uscita. Il granata, fuori dai pali, si distende per smanacciare, ma nel farlo serve involontariamente Jiyanov, che deve soltanto spingere in rete il gol del meno uno.
