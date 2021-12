Vanja cresce, Gemello rinnova: così il Toro vuole blindare la porta per il futuro

Il portiere classe 2000 ha convinto la società a prolungargli il contratto: nuovo accordo fino al 2023 con ulteriore opzione

Alberto Giulini

Tra l'ascesa di Milinkovic-Savic ed il rinnovo di Gemello cresce nel club granata la convinzione che la porta del Toro sia coperta per diversi anni. Il processo di ricambio generazionale avviato in estate sta dando i suoi frutti: il ventiquattrenne Vanja è tra i portieri più giovani del campionato e sta ripagando la fiducia del club, alle sue spalle non manca un altro giovane di grande prospettiva. Dopo due anni in prestito per fare esperienza, in estate Gemello si è guadagnato la conferma in prima squadra e con il lavoro quotidiano anche il rinnovo con il Toro. Il contratto sarebbe scaduto al termine dell'attuale stagione, ma il portiere si è guadagnato il prolungamento fino al 2023 con l'opzione di estensione per un ulteriore anno a favore della società granata.

IL PROFESSIONISMO - Il Toro, almeno per quel che riguarda i portieri, può quindi permettersi di guardare al futuro con ottimismo. Dopo aver convinto nel vivaio granata - vincendo anche da grandissimo protagonista una SupercoppaPrimavera - Gemello ha saputo confermare le sue qualità anche nel calcio professionistico. Il primo anno in Serie C non è stato particolarmente esaltante: dopo un avvio tra alti e bassi la Fermana gli ha preferito un portiere più esperto. Ma è la scorsa stagione che ha rappresentato un piccolo punto di svolta per la carriere del classe 2000: al Renate ha disputato un campionato d'altissimo livello, abbinando ottime parate ad una capacità di comandare la difesa non comune per un ragazzo così giovane.

LA CONFERMA - In estate, dopo l'esperienza positiva a Renate, è quindi arrivata la conferma in prima squadra. La presenza di Milinkovic-Savic e di Berisha ha ridotto a zero le possibilità di trovare spazio, ma allenarsi con giocatori di livello e lavorare quotidianamente con quel Di Sarno artefice della trasformazione di Vanja può rappresentare un passo importante per la crescita di Gemello. Intanto, in attesa di valutare eventuali possibilità per una partenza in prestito, la società ha deciso di dargli fiducia con il rinnovo di contratto. "Il Toro è la squadra che mi ha fatto innamorare del calcio fin da bambino. Sono orgoglioso di questo obiettivo importante per la mia crescita. Adesso tocca a me impegnarmi e ripagare tutta la fiducia! Ringrazio chi mi è vicino in questo percorso... è solo l'inizio" il messaggio di Gemello su Instagram. E la società può così guardare al futuro con ottimismo: alle spalle di un Vanja convincente ed in crescita c'è un ulteriore portiere da tenere in considerazione.